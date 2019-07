Piano Lavoro Campania e opportunità per i giovani professionisti: confronto al Polo dello Shipping

L’associazione interprofessionale Apotema, presieduta dal Consigliere dell’Ordine degli ingegneri di Napoli Carmine Gravino, dopo il convegno sul Decreto Sblocca Cantieri del giugno scorso, organizza per il pomeriggio di martedì 30 luglio un nuovo confronto su un argomento di stringente attualità per il territorio:



IL PIANO LAVORO DELLA REGIONE CAMPANIA

UN’OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI PROFESSIONISTI



Appuntamento dalle ore 15 alle 17 al Polo dello Shipping in via Depretis.

Il convegno è organizzato con gli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti.

Saranno analizzate le opportunità per dare ossigeno e opportunità ai giovani professionisti che, specie in Campania, attraversano una fase economica particolarmente critiche.

Ai professionisti partecipanti verranno attribuiti 3 Crediti professionali (CFP) per l’aggiornamento.

L’Ordine degli ingegneri di Napoli rende noto che le iscrizioni on-line sono già chiuse, ma che è possibile registrarsi sul posto.



IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:



ORE 15.00 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

MODERA VITTORIO PICCOLO – CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI E FONDATORE DELL'ASSOCIAZIONE APOTEMA



ORE 15.30 INTRODUZIONE AL TEMA, SALUTI ISTITUZIONALI E CONFRONTO.

PARTECIPANO:

CARMINE GRAVINO – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE APOTEMA

ARMANDO ZAMBRANO – PRESIDENTE RETE NAZIONALE PROFESSIONI TECNICHE

EDOARDO COSENZA – PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI

DOMENICO CEPARANO – CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI

REGINA MILO – PRESIDENTE GIOVANI ANCI CAMPANIA



ORE 17.00 - RELAZIONE SUL PIANO LAVORO DELLA REGIONE CAMPANIA

PASQUALE GRANATA – DIRETTORE IFEL CAMPANIA E CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ORE 18.00 CONCLUSIONI