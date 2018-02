Tour alla scoperta della "Napoli Horror"e dei segreti alchemici mai rivelati

Un tuffo nelle vie del mistero alla scoperta di segreti alchemici mai rivelati, ascoltando voci che sussurrano ancora da mondi nascosti, attraversando i decumani la vita e la morte si incontreranno in una danza laddove ciò che non c'è più è ancora "presenza".



Sabato 10 febbraio alle ore 18,30:



I. Il fantasma di Maria D’avalos



II. Il Principe e la Pietra Filosofale



III. Il Demone Maiale



IV. La fanciulla murata viva



V. La sposa cadavere



VI. La porta degli inferi



VII. Il palazzo del Diavolo



VIII. La Santa Muerte



IX. La Chiesa Magica



X. Sancha lo spirito che dà la Morte



La quota di partecipazione è di € 10,00 a persona. I minori non pagano.

Durata del percorso : 2h

Punto d’incontro: Piazza del Gesù Nuovo (adiacenze obelisco)



Per info e prenotazioni : 3319858109

