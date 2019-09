“Percorsi appropriati sull’autismo”, convegno a Mugnano

“Percorsi appropriati sull’autismo”, convegno in aula consiliare a Mugnano il 27 settembre. L’incontro, patrocinato dal Comune e organizzato dall’associazione La forza del Silenzio, inizierà alle ore 9.

“Il tema centrale del congresso – spiegano gli organizzatori - è quello di creare una Rete Sociale sull’autismo tra istituzioni politiche, istituti scolastici, famiglie, enti ecclesiastici, associazioni e le cooperative sociali, al fine di contribuire a dare un aiuto concreto e soddisfare i bisogni dei bambini autistici e quelli delle loro famiglie”.

Per l’occasione, esperti in materia di sanità e autismo illustreranno il metodo ABA, già sostenuto e autorizzato dall’ASL di Caserta, attraverso “voucher Aba”, che con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e sociali che partecipano alla crescita del bambino, porta miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro autistico, delle difficoltà emotive, delle abilità sociali e comunicative. Interverranno esponenti della Regione Campania, dell’asl di Caserta e di quella di Napoli Nord.

Presente anche il sindaco Luigi Sarnataro: “Siamo lieti di ospitare quest’iniziativa, così da sensibilizzare i cittadini sulle diverse problematiche che quotidianamente deve affrontare chi è affetto da autismo. Come Amministrazione siamo da sempre in prima linea per promuovere questo tipo di convegni, cercando di diffondere il messaggio che bisogna accogliere la diversità senza averne timore”