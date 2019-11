"Perché Tav": Delrio alla presentazione del libro di Ennio Cascetta

Dalla storia dell’Alta Velocità in Italia allo stato delle infrastrutture nel Sud: un Paese a diverse velocità si interroga sulle prospettive future e riflette sulla strategia per gli investimenti per ridurre le distanze. L’occasione è offerta dalla prima presentazione ufficiale del volume del professore Ennio Cascetta “Perché Tav: risultati, prospettive e rischi di un progetto Paese” edito da Sole24ore.

Ne discutono venerdì 8 novembre alle ore 17.30 nella sede della Fondazione Banco di Napoli - in via Tribunali 213 - il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio e i professori Gianfranco Viesti e Stefano Maggi con l’avvocato Vincenzo Di Baldassarre, vicepresidente della Fondazione.