PERCHÈ LA FESTA DELLA MUSICA È AL CENTRO COMMERCIALE LA CARTIERA

Mercoledì 21 giugno un grande evento dedicato alla musica d’autore

Il Centro Commerciale La Cartiera organizza un evento unico per tutti i suoi ospiti: mercoledì 21 giugno dalle ore 18, in occasione della festa della Musica 2017 in tutta Italia, in Galleria si esibiranno dal vivo Tiziana Crispino & Piero del Prete, Ciro Capone Trio e Wonder Experience 5th.

Piero del Prete è un chitarrista di estrazione smooth jazz con all'attivo diversi album nel genere. Con lui la voce pop singer di Tiziana Crispino.

Il duo si caratterizza per l'elaborazione estemporanea di grandi classici della musica pop internazionale ed italiana passando anche per la canzone napoletana. Brani di Michael Jackson, George Benson si alternano ai classici di Gino Paoli, Ornella Vanoni abbracciando Caruso.

Il Ciro Capone Trio proporrà invece i più grandi successi dell’indimenticato Pino Daniele per una serata all’insegna della grande musica napoletana e non solo.

Il Centro Commerciale La Cartiera regala questo evento ai propri visitatori: un Centro moderno con 115 negozi per il tuo shopping,

un'area ristorazione irresistibile, 2100 posti auto

e un grande parco verde aperto nella città. Una Galleria in grado di coniugare shopping, divertimento, area ristorazione e servizi. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli eventi del Centro si può consultare il sito web www.cclacartiera.it.