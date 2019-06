"Oh Per Bacco: è già estate": si festeggia col menu degustazione

L'estate all'enoteca-vineria Per Bacco di Volla si festeggia con un menù di degustazione. Il 21 giugno, dalle 20:30 sarà possibile sorseggiare vini pregiati in compagnia di un food di classe.



Il menù comprende aperitivo con spumante di Falanghina aromatizzato e focacce calde. Chardonnay Venezia Giulia 2018 Di Lenardo con riso venere e gamberoni. Infine il Rogito 2017 Cantine del Notaio con Insalata Russa Marinara. Tutto al costo di 15 €. Si consiglia la prenotazione.

Per Bacco Enoteca Volla si trova in via Pietro Nenni n° 44, Volla (Na).