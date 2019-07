Pepsi MAX®, la Sfida del Gusto fa tappa a Napoli

Quale sarà il gusto della cola zero zucchero preferita dai consumatori durante questa sfida? Pepsi MAX o la cola zero zucchero più venduta?



Pepsi MAX® mette il gusto in prima linea e porta la sua iconica Sfida del Gusto in un tour nazionale, che arriva a Napoli, e proseguirà nelle principali città italiane.

Il tour del 2019 inizia a Milano: Pepsi MAX incoraggia ancora una volta le persone a fare all-in con le cose che amano e sfidare i loro preconcetti sul gusto della cola.



Sfidando la cola zero zucchero più venduta in Italia, il pubblico si cimenterà in un test al buio e deciderà quale gusto delle due cole preferisce dopo averle assaggiate.

I fan della cola potranno apprezzare la Sfida del Gusto e la partecipazione alla tappa di Napoli, nella giornata di sabato 13 luglio a partire dalle ore 18:00, di Lodovica Comello - cantante e attrice - che ha dichiarato “Sono contenta di poter far parte di questa sfida: la Sfida del Gusto Pepsi Max invita le persone ad abbandonare i loro preconcetti e approcciarsi a nuove occasioni…nuovi gusti.” Proseguendo “Un po’ come nella vita di tutti i giorni, bisogna sempre essere pronti a sperimentare. Io sarò con voi fisicamente in questa tappa di Napoli, e dai social non vi farò mancare il mio sostegno per tutto il tour. Non abbiate paura di abbandonarvi a quest’esperienza e di scoprire quale sarà il gusto del la vostra cola zero zucchero preferita.”