PeppOh & The Babe band in concerto

Venerdì 9 agosto 2019 ore 21.00

Summertime 2019

Fondazione Sorrento Villa Fiorentino - Corso Italia, Sorrento

Pepp Oh & The Babe band – Nuvole nuove live



La Babe Band nasce nel Giugno 2015 come progetto musicale in cui Rap, elettronica e musica strumentale si incontrano e si connettono. Allo stesso modo le diverse personalità della band si troveranno a mescolare i propri backgrounds musicali. Ne nasce uno stile eclettico che passa dal Funk al Jazz, dall'Hip Hop Underground al Reggae, alla Dub. Lo Stile della band è inconfondibile e le diversità dei propri elementi trovano un coinvolgente equilibrio che si manifesta con tutta la sua forza durante i live. Guidati dal carisma del “Cantante di Rap” , Pepp Oh la band con il suo spaziare tra i generi e non mostrandosi mai scontata, fa breccia nei cuori del più che musicale animo dei napoletani.



on stage:



Voice: PeppOh

Drums: Salvatore Cecere

Bass: Marco Cecere

Guitar: Luca Fiorillo

Keyboards: Paolo Astarita

Dj: Dj Cioppi



Per info: 0818782284 ticket: € 10 (se porti un amico entra gratis)