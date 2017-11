Peppe Servillo e Pathos Ensemble al Teatro Galleria Toledo

Il Teatro Galleria Toledo ospiterà, nelle serate dal 10 al 12 novembre, la voce recitante di Peppe Servillo e la musica del Pathos Ensemble nello spettacolo Histoire du soldat-Percorso a ritroso tra le due guerre, per la prima volta a Napoli.



BREVE TRAMA

Nell’anno finale della Grande Guerra, esule in Svizzera dopo la confisca di tutti i suoi beni a causa della rivoluzione russa, privo di ogni mezzo di sostentamento, Igor Stravinskij, ispirandosi alle fiabe russe di Afanasiev, compose Histoire du soldat, in collaborazione con lo scrittore Charles-Ferdinand Ramuz, anch’egli profugo.

La vicenda narra di un soldato che, tornato a casa in licenza, viene blandito dal diavolo il quale gli sottrae il violino in cambio di un libro capace di realizzare ogni suo desiderio. In tre giorni tutti i sui sogni si realizzano, ma al risveglio, tornato a casa, si rende conto che sono trascorsi tre anni, sua moglie si è risposata e il suo posto nel focolare domestico è stato rimpiazzato.

Ridiventato povero, il soldato riprende il cammino del profugo, giunge nel regno governato da un re la cui figlia malata sposerà chi sarà capace di guarirla. Con il suo violino, riconquistato al diavolo con uno stratagemma, seduce la principessa che, danzando un tango, un valzer e un ragtime, cade fra le sue braccia. Il tradizionale lieto fine viene tuttavia rovinato dal diavolo che reclama il violino e l’anima del soldato come stabilito dal patto, portandoselo via con una marcia trionfale.



PROGRAMMA

Lettura tratta da un’intervista al pianista S. Fiorentino (1927 - 1998)



S. Rachmaninov Preludio in do diesis minore, Op. 3, No. 2

(1873-1943)



N. Lewis Da “Napoli ‘44” Lettura Lo sbarco a Paestum

(1908-2003)



M. Bruch Dagli Otto pezzi per clarinetto, viola e pianoforte Op.83 (1910)

(1838 - 1920) N°1 - Andante in la minore



I. Stravinsky Histoire du Soldat (1918) (testi di Ramuz)

(1882-1971) Adattamento di PEPPE SERVILLO

Marche du soldat - Petit air au bord du ruisseau - Pastorale - Marche royale - Petit concert - Tango - Valse - Ragtime - Danse du diable - Grand chorale - Marche triomphale du diable