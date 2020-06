Sblockdaun, lo show di Peppe Iodice all'Arena Flegrea

Il 17 luglio appuntamento all'Arena Flegrea con Peppe Iodice e suo “Sblockdaun”.

"Uno show della liberazione, è la festa dopo la tempesta. È l’appuntamento imperdibile per tutti quelli che hanno condiviso la quarantena con Peppe Iodice. Due ore per esorcizzare tre mesi che non dimenticheremo mai più".

Sul palco con Iodice, Francesco Mastandrea: gran cerimoniere, regista e virologo.

La colonna sonora 'antivirus' è di Daniele Decibel Bellini

Biglietti disponibili online al link bit.ly/ARENA2020IODICE o nei punti vendita abilitati ETES