Peppe Barra e Renzo Arbore per l'AIL Napoli: concerto di beneficenza all'Augusteo

Il 2 ottobre alle ore 21.00 presso il teatro Augusteo di Napoli si terrà un concerto imperdibile che vedrà per la prima volta insieme sul palco due artisti eccezionali per festeggiare i 10 anni di AIL Napoli – sezione Bruno Rotoli: Peppe Barra e Renzo Arbore ospite d'onore, mentre a fare gli onori di casa ci sarà Anna Trieste giornalista, blogger e opinionista sportiva.



"Dal 2007 AIL Napoli grazie ai Volontari, ai Donatori, ai Medici e ai Ricercatori opera per rendere le leucemie, i linfomi e i mielomi curabili e guaribili. Ogni giorno - spiegano dall'associazione - ci impegniamo con passione e professionalità per migliorare la qualità della vita dei pazienti ematologici, continuando ad essere un punto di riferimento fondamentale nel territorio di Napoli e provincia. I fondi raccolti serviranno a sostenere le attività assistenziali a favore dei pazienti ematologici e di ricerca dei centri di ematologia di Napoli e provincia. Vi aspettiamo per festeggiare con voi e brindare ad un futuro in cui le malattie ematologiche siano tutte guaribili"



Per fare una donazione e per prenotare i biglietti: Segreteria dell’AIL Napoli - sezione Bruno Rotoli 081-19361581 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 ) oppure scrivere un email a info@ailnapoli.it .