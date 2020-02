Pedamentina Romantica, speciale tour di San Valentino

Napoli è una città romantica e uno dei punti panoramici più frequentati per dirsi parole d’amore è il piazzale di San Martino, da lì il 15 febbraio partirà un nuovo evento dell’associazione culturale Econote, la passeggiata romantica di San Valentino lungo la Pedamentina.



“Da San Martino vedi tutta quanta la città” come recita una canzone di Pino Daniele: la linea precisa di Spaccanapoli, il tetto verde della chiesa di Santa Chiara, il profilo del Vesuvio sulla destra.



La Pedamentina, 414 gradini ricchi di storia e curiosità, è uno dei 200 percorsi di scale della città e arriva fino al Corso Vittorio Emanuele poi ancora a Montesanto fra racconti di miti e leggende. Una passeggiata fra contrasti artistici e culturali, aneddoti, folklore. L’antico percorso grazie al quale la parte alta della città era raggiungibile e soprattutto grazie al quale è stata edificata la Certosa di San Martino.



Sabato 15 febbraio l’associazione culturale Econote propone una visita guidata con partenza alle 10.30 dal piazzale di San Martino. Dopo una piccola sorpresa, si scenderanno le scale romantiche che partono da San Martino e scendono fino al centro storico.



Si raccomandano scarpe comode per godere al meglio questo percorso, uno degli itinerari ecosostenibili di Econote più ricchi di fascino.

La prenotazione è obbligatoria a info@econote.it oppure 3936098130, anche whatsapp, per la Pedamentina romantica nella settimana di San Valentino. La quota di partecipazione è 10 euro a persona.