Pedamentina e Street art: passeggiata tra arte e folklore

Svelaria vi propone un percorso di trekking leggero dal Vomero al centro storico, una piacevole passeggiata tra arte e folklore.

Partendo dal piazzale di San Martino, percorreremo la Pedamentina, per ammirare scorci panoramici e godere di una spettacolare vista sul golfo. Addentrandoci nei Quartieri Spagnoli, incontreremo i murales di Cyop&Kaf, Bosoletti e di altri famosi street artists contemporanei. Raggiungeremo via Toledo dove si concluderà il nostro tour.



APPUNTAMENTO: ore 15:30 nel piazzale di San Martino.



COSTO VISITA GUIDATA A PERSONA: 12 EURO. Ragazzi tra i 7 e i 12 anni: 6 euro. Gratis fino ai 6 anni. Il tour si svolgerà al raggiungimento di 12 partecipanti.



PER INFO E PRENOTAZIONI: scrivere sms o whatsapp al 333.8997563 o scrivere a info@svelaria.com

Nella prenotazione indicare un cognome, il numero delle persone per le quali si intende prenotare, un recapito telefonico di riferimento e un indirizzo email.