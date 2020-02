Pedali nella Notte: speciale Ciclopasseggiata serale con FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) NAPOLI CICLOVERDI



Appuntamento Piazza Plebiscito ore 20,45

(per chi raggiunge la citta in auto si consiglia di parcheggiare l'auto nella zona di Carlo III^)



PARTENZA ore 21:00



Difficoltà media ** (su 5)

per tutti i tipi di bicicletta dotate di cambio



Percorso

Piazza Plebiscito, Via Partenope, Via Caracciolo, Mergellina, via Posillipo, Coroglio, Piazzetta Bagnoli, via Diocleziano (facoltativo: centrigugato/macedonia/frutta), viale Augusto, galleria 4 giornate, via Caracciolo, via Partenope.

Ritorno libero.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Consigliato a tutti coloro che hanno un minimo di dimestichezza con la bici e le salite

La partecipazione è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisica.

La responsabilità per eventuali danni a persone o cose è personale.



L'Associazione FIAB NAPOLI CICLOVERDI , l'organizzatore dell'escursione e la guida non assumono responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/ o cose che si potessero verificare prima, durante e dopo l''escursione.



INVITI DI CARATTERE GENERALE PER UNA CORRETTA CICLO ESCURSIONE

È necessario partecipare con la bicicletta avente freni e cambio funzionanti, gomme gonfie ed adatte al percorso.

È necessario portare con sé una camera d 'aria di scorta.

È necessario portare al seguito un gilet catarifrangente ( va bene anche quello a corredo dell'auto).

È necessario avere le luci anteriori (bianche) e posteriori (rosse); vanno bene anche quelle super economiche da 2 € facilmente reperibili).

È consigliato di indossare il casco.

È consigliato di indossare abbigliamento chiaro, adatto alle condizioni meteo.

E necessario rispettare il codice della strada.



Evento riservato ai soci FIAB regolarmente iscritti per l'anno in corso.

È possibile iscriversi anche successivamente. Quota annua €.27,00 comprensiva di assicurazione R.C. (€.20,00 per i familiari dell'iscritto)

Potete leggere tutti i vantaggi e le convenzioni suhttp://www.cicloverdi.it/come-diventare-socio-cicloverdi.

Aperto ai non soci quale prima esperienza al fine di incontrarci, conoscerci, provare e trascorrere insieme un momento piacevole in bicicletta, ,per poi valutare la possibilità di iscriversi.



IMPORTANTE

La FIAB NAPOLI CICLOVERDI non è un operatore turistico, pertanto, non fornisce un servizio di professionalità turistica.

Qualsiasi difficoltà si presenti, sia organizzativa che logistica, va affrontata collettivamente, tutti insieme.

Per informazioni

Sandro Buonaiuto

cell.3937583400