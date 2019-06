Venerdì 14 giugno, "Pedali della notte Special" con i Cicloverdi Fiab Napoli : edizione speciale perché si ciclopasseggia in città insieme a Fiab Caserta per poi gustare una pizza a Fuorigrotta.



PARTENZA ore 21:00



Difficoltà media **(su 5)

per tutti i tipi di bicicletta dotate di cambio



Percorso partenza Piazza Plebiscito:

Piazza Plebiscito, Via Partenope, Via Caracciolo, Largo Sermoneta-Mergellina, Via Posillipo, Via Coroglio, Piazzetta Bagnoli, via Diocleziano Viale Giulio Cesare (Pizza e Contorni) Galleria 4 Giornate, Piazza Sannazzaro, Via Caracciolo, Via Partenope.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Consigliato a tutti.

I principianti ed I più lenti sono I benvenuti.

Uno degli scopi primari dell'associazione è far constatare ai meno esperti, a coloro che non vanno in bicicletta da tanto tempo, a chi, fino a poco tempo fa, non ci sapeva andare, che "SI PUO FARE ", che non è difficile, è utile, piacevole, benefico e rilassante.

Non è una corsa. È una lenta ciclopasseggiatachiacchierante.

Nessuno resterà indietro.

Il ritmo lo da il più lento.



La partecipazione è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisica.

La responsabilità per eventuali danni a persone o cose è personale.



L'Associazione FIAB NAPOLI CICLOVERDI NON assume responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/ o cose che si potessero verificare prima, durante e dopo l''escursione.



INVITI DI CARATTERE GENERALE PER UNA CORRETTA CICLO ESCURSIONE

È necessario partecipare con la bicicletta avente freni e cambio funzionanti, gomme gonfie ed adatte al percorso.

È necessario portare con sé una camera d 'aria di scorta, un gilet catarifrangente ( va bene anche quello a corredo dell'auto).

È necessario avere le luci anteriori (bianche) e posteriori (rosse); vanno bene anche quelle economiche da 2 € facilmente reperibili).

È consigliato di indossare il casco.

È consigliato di indossare abbigliamento chiaro, adatto alle condizioni meteo.

E' necessario rispettare il codice della strada.



Il fine primario dell'Associazione (senza scopo di lucro) è il miglioramento della ciclabilita' e dell'internodalita' degli spostamenti

più pedoni più bici piu belli più sani (Noi e la città).



Quota annua €.27,00 comprensiva di assicurazione R.C. (€.20,00 per i familiari dell'iscritto €.10,00 per i figli degli iscritti infraquattordicenni)

Potete leggere tutti i vantaggi e le convenzioni suhttp://www.cicloverdi.it/come-diventare-socio-cicloverdi.



IMPORTANTE

La FIAB NAPOLI CICLOVERDI non è un operatore turistico, pertanto, non fornisce un servizio di professionalità turistica.

Qualsiasi difficoltà si presenti, sia organizzativa che logistica, va affrontata collettivamente, tutti insieme.



Per informazioni

Sandro Buonaiuto cell 393 7583400