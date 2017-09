Pedalata Ecologica: a Mugnano una giornata dedicata a sport e ambiente

Una giornata dedicata allo sport e all’ambiente quella che si terrà domenica 24 settembre, a partire dalle 10, in villa San Lorenzo – Makeba di Mugnano.

L’evento, dal nome “Pedalata Ecologica”, è stato patrocinato dal Comune ed è organizzato dalla Proloco Munianum e Mugnano Sociale con la collaborazione della Confesercenti e dell’associazione Nuovo Avvenire. La manifestazione inizierà con una pedalata tra le strade della città. Una volta finito il giro in bici si ritornerà nella villa comunale di via San Lorenzo dove saranno allestiti diversi stand degustativi e si esibiranno varie associazioni sportive. Sarà possibile inoltre effettuare visite mediche gratuite nell’apposito spazio allestito dai volontari della Croce Rossa.

“Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – è quello di sensibilizzare grandi e piccini sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza di fare sport. I bambini potranno anche portare bottiglie di plastica da riciclare e ricevere in cambio gadget e premi”. Sarà presente all’iniziativa anche il sindaco Luigi Sarnataro: “Organizzeremo giornate del genere sempre più spesso, non solo per l’importanza dei temi trattati ma anche perché sono dei bei momenti di aggregazione per il territorio. La pedalata per le strade della città è un ottimo modo per sensibilizzare i cittadini sia al rispetto per l’ambiente che ci circonda sia alla pratica sportiva. La bici, infatti, è l’unico mezzo di trasporto che non inquina l’ambiente, senza contare i numerosi effetti benefici che ha sulla salute”.