San Gennaro: in bici alla scoperta del rapporto tra il Santo patrono e la città

I Cicloverdi FIAB Napoli promuovono uno speciale appuntamento per il 19 settembre, giorno di San Gennaro.

"In occasione della Settimana della Mobilità sostenibile - spiegano - percorerremo Napoli in bicicletta alla ricerca dei segni indelebili del rapporto che esiste tra il Santo patrono e la città. Partendo dal centro di Napoli metteremo in risalto le principali testimonianze del culto del Santo".

Il raduno è previsto in piazza Plebiscito alle ore 9,00 e la partenza è programmata per le ore 9,30



Percorso: Piazza Plebiscito,Stazione Metro Toledo, Ponte dei Francesi, Porta Capuana, Via Duomo, Porta San Gennaro, Museo, Ponte della Sanità, Ospedale San Gennaro, Catacombe(esterno), Bosco di Capodimonte, Viale Colli Aminei, Chiese dell Vomero dedicate a San Gennaro, San Martino

Percorso di media difficoltà

INFO: cell. 3387523019