Paul McCartney in concerto in piazza del Plebiscito a Napoli

Paul McCartney sarà a Napoli il 10 giugno per il nuovo tour FRESHEN UP: l'atteso concerto si terrà in piazza del Plebiscito.

L'artista mancava dal capoluogo partenopeo dal 1991, quando si esibì al Palapartenope. Napoli e Lucca saranno le uniche due tappe italiane del tour 2020.

"Bentornato Paul. Ti aspettavamo da tanto" il primo commento del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris che con il promoter dell’evento Mimmo D’Alessandro terrà una conferenza stampa il 27 novembre a Napoli.

"Ciao, sarà uno spettacolo speciale dedicato al rock e alla musica. Sto arrivando", spiega l'ex Beatles 77enne in un video pubblicato sui propri canali social sul nuovo tour.