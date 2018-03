Paul Kalkbrenner live per il Noisy Naples Fest: il Re della Techno all’Etes Arena Flegrea

Il Re della Techno Paul Kalkbrenner arriva a Napoli. Il 30 Giugno è pronto a far impazzire i suoi Fan con una esibizione memorabile all’Etes Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest 2018.

Nato a Lipsia, il musicista tedesco, è presente sulla scena da oltre 15 anni. Sotto la sua etichetta, Paul Kalkbrenner Musik, ha fatto uscire 6 album. Il 2015 ha segnato un altro grande traguardo per il pioniere della techno. L’artista ha infatti firmato un accordo con Sony Music International, che ha pubblicato il suo ultimo lavoro, 7, subito accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, è diventato disco d’oro in Germania.

Paul ha raggiunto le vette del successo anche grazie al film Berlin Calling, diventato una pellicola di culto per tutti gli amanti della musica elettronica.

Sky and Sand, colonna sonora del lungometraggio, track realizzata insieme a suo fratello Fritz, è certificata platino ed ha raggiunto quasi 50 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nel 2014, in occasione del 25° anniversario della caduta del muro di Berlino, Kalkbrenner si è esibito davanti ad una folla di oltre 500.000 persone, l’evento ha riscontrato un impatto mediatico a livello mondiale e l'ha definitivamente consacrato nell’Olimpo della musica.

Prezzi dei biglietti:

Cavea Bassa: € 40,00 + diritti di prevendita

Cavea Alta: € 30,00 + diritti di prevendita

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di giovedì 1 marzo per gli iscritti MyLiveNation (www.livenation.it) e dalle ore 12 di venerdi 2 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it ed ETES.

L'organizzatore - si legge in una nota - declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.