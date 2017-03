Pattinaggio artistico: terza edizione del “Trofeo Fihp Centro Sportivo Sant’antimo”

Nei giorni 18 e 19 Marzo il Centro Sportivo Sant'Antimo, apprezzata struttura alle porte di Napoli, ospiterà per il terzo anno consecutivo il Trofeo Regionale Fihp Centro Sportivo Sant'Antimo.

Organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Rotellare in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio Comitato Regionale Campania, raccoglie la preziosa eredità delle 2 edizioni precedenti, con il proposito di proseguire la strada intrapresa negli anni precedenti, preservarla, ma soprattutto valorizzare i contenuti artistici di questa disciplina. Le società Campane non hanno fatto mancare il proprio apporto, facendo registrare un nuovo record di partecipazione. Saranno presenti ben oltre 600 atleti, appartenenti alle oltre 20 associazioni provenienti da tutte le province Campane, e anche da una lucana, che gareggeranno sul parquet del Centro Sportivo, in categorie di difficoltà tecnica specifica in base alle rispettive capacità. Ma non è tutto infatti si ricorda che allo scopo di tale iniziativa, quello della promozione della disciplina del pattinaggio artistico e dello sport in generale, si affianca un fine molto nobile come il sostegno sociale. Tutti gli iscritti contribuiranno in maniera concreta ad uno dei tanti progetti di aiuto dell'UNICEF, parte della quota di partecipazione sarà donata al Comitato Regionale Campano.

Tale iniziativa, come ben sottolinea il presidente dell'associazione promotrice, Pina Chiummo, è solo un piccolo gesto ma di grande spessore educativo per tutti i giovani partecipanti. In tale occasione, inoltre, ringrazia per la disponibilità dimostrata il Gruppo Cesaro del Centro Sportivo Sant'Antimo, Francesco Rossi presidente della Fihp Comitato Regione Campania e Margherita Dini Ciacci presidente Unicef Comitato Campania per il patrocinio morale.