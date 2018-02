Pasticceri&Pasticcerie 2018: a Napoli si celebrano i migliori pasticcieri d’Italia premiati dal Gambero Rosso

Città del gusto Napoli Gambero Rosso presenta l’evento “Pasticcieri&Pasticcerie 2018” che si terrà a Napoli l’8 marzo 2018, presso il prestigioso MUSEO CIVICO FILANGIERI per celebrare i migliori pasticceri italiani, presenti nella omonima guida del Gambero Rosso.

Alla sua seconda edizione, l’evento Pasticceri & Pasticcerie d’Italia 2018 è un ulteriore tassello aggiunto all’uscita della prestigiosa guida per far conoscere i singoli maestri pasticceri, premiati dal Gambero Rosso ed i loro territori.

Un’opportunità importante progettata l’8 marzo in occasione della Festa della Donna al Museo Civico Gaetano Filangieri, aperto in esclusiva per Città del Gusto Napoli, come prestigioso luogo di esposizione e degustazione che ospiterà le migliori pasticcerie italiane per promuovere le novità della Pasqua, i grandi classici tipici della propria pasticceria, la produzione liquoristica e tanto altro.

Il Museo Civico Gaetano Filangieri fu fortemente voluto da Gaetano Filangieri, convinto sostenitore della funzione sociale dell’arte e della cultura; egli impiegò gran parte della sua vita viaggiando in Europa, a confronto con le più moderne esperienze del collezionismo e delle realizzazioni museali d’arte industriale.

La manifestazione avrà inizio alle ore 19.00 dove sarà presente non solo alta pasticceria ma anche una sezione interamente dedicata ai migliori vini dolci, bollicine e distillati, selezionati dagli esperti del Gambero Rosso, per scoprire nuovi abbinamenti grazie al coinvolgimento di importanti aziende del settore per spiegare e far degustare i propri prodotti insieme alla migliore espressione dolciaria italiana.

Tra i protagonisti d’eccellenza che delizieranno il grande pubblico ci saranno: dal tre torte Sal de Riso direttamente dalla Costa d’Amalfi, la Pasticceria Sirica da San Giorgia a Cremano, premiato con due torte, il Giardino di Ginevra da Casapulla (CE) con la pastry chef Anna Chiavazzo, la Pasticceria Pansa di Amalfi che presenteranno, ognuno a proprio modo, i veri assaggi di una Costiera tutta da gustare.

Un evento ricco di novità, cultura e tradizioni con le creazioni della Pasticceria Mignone di Napoli, De Vivo e Gabbiano direttamente da Pompei, Pasticceria Pepe con il suo “maestro dolciario” Alfonso Pepe, Svizzera da Salerno per degustare l’eccellenza della semplicità e Angelo Grippa, il maestro dei lievitati, da Eboli (SA)

I banchi di assaggio saranno curati dai sommelier della delegazione AIS Campania; garanzia di professionalità ed esperienza.



Prezzo del biglietto € 20

Per informazioni e prenotazioni:

Città del gusto Napoli

tel. 0813119800/13 - 338.169.17.87 - email napoli@cittadelgusto.it - eventi.na@cittadelgusto.it