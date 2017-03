Pasticceri & Pasticcerie 2017: l’evento dedicato ai migliori dolci d’Italia

Giovedì 23 marzo 2017 alle ore 20:00 Città del gusto Napoli delizierà Napoli con il primo evento dedicato agli amanti della pasticceria, suggellando ancora una volta la sinergia con la città e celebrando la pubblicazione della Guida Pasticceri & Pasticcerie d’Italia 2017 con i protagonisti premiati con due e tre torte all’interno della prestigiosa guida firmata Gambero Rosso.

L’evento avrà luogo nello splendido Castello de Vita, in via Manzoni 254, un’incantevole dimora storica dove l’arte dolciaria italiana selezionata da Città del gusto Napoli, si fonderà con i lussureggianti vigneti in cui è immerso il castello, affacciato al Golfo di Napoli.

I migliori dolci d’Italia, portavoce della tradizione dolciaria delle diverse regioni dello Stivale, saranno abbinati ad un’attenta selezione di vini da dessert e da meditazione, per offrire una serata esclusiva in ogni suo dettaglio e con una connotazione tecnica grazie alla presenza delle migliori pasticcerie, premiate all'interno della Guida Pasticceri&Pasticcerie.

Al capriccio - napoli

Cicciò - vibo valentia (vv)

Sal de riso costa d’amalfi - minori (sa)

De vivo - pompei (na)

Dolciarte - avellino

Pasticceria agricola cilentana pietro macellaro - piaggine (sa)

Maison manilia - montesano sulla marcellana (sa)

Pasquale marigliano - ottaviano (na)

Mignone - napoli

Pansa - amalfi (sa)

Gran caffè ratto - frattamaggiore (na)

Sirica - san giorgio a cremano (na)

Svizzera - salerno

Alle ore 20.00 l’evento si apre al pubblico con un viaggio tra le eccellenze dell’Italia dolciaria, abbracciando le proposte rappresentative dei diversi maestri pasticceri e vini da dessert e da meditazione, presentati nei banchi d’assaggio curati da AIS Campania.

La Bruciata

Cà ed Balos

Azienda Agricola Caudrina

Cantine Colosi

Cantine Florio

Cantine del Notaio

Tenuta Cavalier Pepe

Antica Distilleria Petrone

Vignalta



L’evento Pasticceri & Pasticcerie 2017 è a posti limitati e sarà possibile partecipare tramite prenotazione o tramite acquisto preventivo del biglietto di ingresso sul sito.



Biglietto unico: 20 euro

Informazioni e prenotazioni:

Tel: 0813119800-05-13

email: eventi.na@cittadelgusto.it