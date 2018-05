"Come l'acqua che scorre", passeggiata-spettacolo lungo la Pedamentina

L'Associazione Lo Sguardo che trasforma è lieta di annunciare i nuovi eventi di maggio e giugno per la stagione 2018, in attesa della nuova edizione della rassegna Premonizioni.

Il 26 maggio avrà luogo Come l'acqua che scorre – prosa fluida lungo la Pedamentina uno spettacolo di teatro, danza e musica lungo la Pedamentina di San Martino, eccezionalmente organizzata al crepuscolo, che si conclude con un aperitivo (facoltativo).

La passeggiata-spettacolo è ispirata ad Anna de la Cerna, protagonista del racconto Anna Soror di Marguerite Yourcenar ed Eleonora Pimentel Fonseca, indimenticata anima della Rivoluzione del 1799, raccontata attraverso l'adattamento de Il resto di niente di Enzo Striano.

L'evento è in collaborazione con Gente green, Coordinamento Scale di Napoli, 2nd chance Urbact Napoli, QI, Comune di Napoli Assessorato alla Cultura.

Prosa di Guido Liotti, Roberta Misticone; canzoni originali di Giovanna Panza accompagnata da Edo Puccini (chitarra), assaggi di danza di Gabriella Siciliano, performance di Marta Michetti, per la regia di Guido Liotti. Testi adattati e con parti originali di Guido Liotti e Giuseppina Dell'Aria.



L'appuntamento è a piazzale San Martino alle 18,00.



La passeggiata si concluderà, per chi vorrà, con un aperitivo “ecologico” nel cortile del Quartiere Intelligente sulla Scala di Montesanto o presso l'Ex Ospedale Militare.



Contributo associativo € 12,00 (Bambini gratis) + aperitivo 4 € (facoltativo) – Sconti per gruppi

Info e prenotazioni: losguardochetrasforma@gmail.com - Cell. 391 41 43 578 – 392 68 66 064

Facebook: https://www.facebook.com/events/2056735787913871/