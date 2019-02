Passeggiata "sotto e 'ncoppa" per San Gregorio Armeno

San Gregorio Armeno, la via dei presepi...e non solo.



Chi di noi non conosce San Gregorio Armeno?! E' una delle strade più note di #Napoli e del suo centro storico, che dal 1997 è riconosciuto tra i beni Patrimonio dell'#Unesco.

Ma questo lungo cardo, dell'antico impianto urbano greco-romano, non è solo pastori ed immagini di #cultura e #folklore popolare, ma è anche ricco di storia ed arte. La chiesa di San Gregorio Armeno, che affaccia su questo tracciato, ed il suo incantevole chiostro ne sono un esempio eclatante.



Così "La Campania Sotto e 'Ncoppa" ha deciso di portarvi qui per renderci conto di quanto questa città conservi e nasconda: lungo il vicolo per conoscere Napoli tramite aneddoti, episodi storici e restare incantati nell'ammirare la bellezza della chiesa e del chiostro.



Contributo associativo (comprensivo di degustazione enogastronomica):

- Adulti € 10,00;

- Bambini (under 10) € 5,00.

Ritrovo: domenica 24 febbraio 2019 ore 10 a piazza San Domenico Maggiore.



La visita sarà a cura di guide turistiche abilitate.



Per informazioni e prenotazioni :

Grazia 3926667357;

Libero 3337717054.



La PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA ed è possibile effettuarla anche tramite whatsapp.