Passeggiata di Frontiera: mostra mercato di artigianato e produzioni indipendenti

A Napoli, il 13 giugno dalle 11:00 alle 22:00, presso Passeggiata Colonna, Piazza Amedeo 16 si terrà “Passeggiata di Frontiera”: una mostra mercato di artigianato e realtà culturali indipendenti accompagnata da esperienze perfomative di vario genere e una Temporary Art Gallery.

Terzo evento nato dall’incubatrice “Cose di Frontiera” ma il primo in una location unica come la splendida Paseggiata Colonna, un piccolo vicolo al di fuori del tempo che per l’ occasione farà da sfondo a un evento unico.

“Passeggiata di Frontiera” cercherà per un giorno di infrangere le barriere dei soliti eventi con un iniziativa nata dalla semplice voglia di bello, di non speculazione e dalla voglia di creare qualcosa di nuovo in un panorama troppo spesso scontato. “Cose di Frontiera” si propone come agglomerato pulsante di cuori, anime, artisti, artigiani, musicanti, teatranti e di un umanità varia che crede che sia un dovere cercare di infrangere le barriere dalla banaità. Crediamo che sia necessario affrontare questo periodo storico/cultrale costruendo dei baluardi indipendenti e al di fuori della schematicità canonica".



Il Programma

Giovedì 13:

Esposizione di prodotti artigianali e realtà culturali indipendenti h 11:00-22:00, concerto pianoforte e voce di Tenth Man h 12:00-14:00, bossanova live music di Desafinados h 16:00-17:00, performance teatrale a cura di Stefania Musto h 18:00, dj set Sis.Ma roots raggae h 19:00-21:00, Temporary Art Gallery che ospiterà l’artista Flavia Cavaniglia e la fotografa i.man, verranno ospitati diversi live painting, spettacoli di arti aeree a cura dell’ associazione Bodhidharma con la performer Mariagrazia Manzo.

INGRESSO LIBERO

Contact

Tel 3277044970 333 210 9097

andimaiora@gmail.com