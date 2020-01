Passeggiata d'ammore: tour di San Valentino a Napoli

Napoli è una città mito, luogo di magia per eccellenza e dunque d’Ammore con la A maiuscola, quello senza speranza così come quello senza fine, quello celebrato dai poeti dell’antichità e nei canti napoletani, l’amore che non conosce confini né limiti di tempo. Napoli è una città che trae le sue origini dall’ amore: storie di regine, re e principesse e principi, dame aristocratiche e nobiluomini, ma anche artisti, scrittori, avventurieri, e gente comune; amori di intellettuali, amori omosessuali, amori per un giorno o per tutta la vita.



In occasione di San Valentino, Napoli Tour In-canto, vi propone un itinerario sulle orme di questi amori e dell’Amore che permea ogni angolo della città. Un tour che ci porterà a guardare e ascoltare con occhi e orecchie diverse dei luoghi conosciuti.



Partiremo da Piazza Monteoliveto e attraverseremo l'antica spaccanapoli, ci immergeremo nelle storie e nei vicoli che ci parlano d'ammore; ogni tappa sarà un luogo che ha una storia da raccontare e avrà dei canti ad esso legati dai quali lasciarci trascinare ed emozionare.

Riscopriremo il centro storico come non lo abbiamo mai visto e soprattuto mai sentito.



Prevista una degustazione a fine itinerario con vino dei Campi Flegrei e taralli.



Nei costi è compresa una guida della Regione Campania, una performance dal vivo itinerante e l'aperitivo a fine tappa.



Per info e prenotazioni:

Mariangela 3204857038

o scrivere a napolitourincanto@gmail.com

Data: 14 febbraio 2020

Luogo dell’appuntamento e orario: Piazza Monteoliveto ore 17.30

Durata 2 ore

Costo:

Adulti 15 euro senza tessera 18 euro biglietto più tessera associazione validità annuale (la tessera dell'associazione prevede sconti e agevolazioni), le coppie pagano un solo biglietto, Bambini fino a 10 anni e persone con disabilità gratuito.