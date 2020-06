Passeggiata nel cuore di Napoli con dolce e caffè

Partendo dal Decumano maggiore, varcando una delle porte della città antica, scopriremo le origini di Neapolis, dai primi insediamenti greci, ai romani, passando per le antiche mura di piazza Bellini, percorrendo la napoli gotica, passando per l'antica agorà, proseguendo per Spaccanapoli, scoprendo gli influssi egizi, tra romanico, gotico fino all'esplosione del Barocco. Tra palazzi, chiese, vicoli, chiostri, ci addentreremo nel cuore di una città unica nel suo genere scoprendo la cultura, i riti, le tradizioni e l'essenza del centro storico di Partenope.



Appuntamento: 27 giugno ore 10.30 piazza Dante

Durata 1 h 30

Costo 10 euro incluso dolce tipico e caffè

Bambini 5



Prenotazione Obbligatoria

La prenotazione può essere effettuata inviando un sms o un WhatsApp al 3739042367 indicando i nominativi dei partecipanti un numero telefonico di riferimento e il nome del tour a cui si vuole prendere parte



L'evento è organizzato rispettando tutte le NORME DI SICUREZZA POST COVID-19 pertanto i gruppi saranno costituiti da pochi partecipanti i quali dovranno essere forniti di mascherina personale

animadinapoli@hotmail.it