Passeggiata nel centro storico di Napoli con degustazione

Sapevi che in origine i Decumani avevano un altro nome? E perché le botteghe degli artigiani del presepe si trovano proprio a Via San Gregorio Armeno e non altrove?



"Stai in mano all'arte" promuove una piacevole passeggiata tra chiese, vicoli e piazze del centro storico di Napoli per svelarvi queste e tante altre curiosità.

Visiteremo i luoghi simbolo della nostra città, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1995, e attraverso aneddoti storici, miti, tradizione e folklore scopriremo insieme quasi tremila anni di storia...e per concludere in bellezza, termineremo il nostro tour dagli amici di Mobo, in Via San Sebastiano, per una degustazione di prodotti tipici.



QUOTA PARTECIPATIVA:

Adulti: € 15

7 - 18 anni: € 10

Bambini sotto i 7 anni: GRATIS (senza consumazione)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

LA QUOTA COMPRENDE:

Visita Guidata con guida turistica abilitata della Regione Campania - Auricolari - Degustazione



APPUNTAMENTO:

Ore 10:00 Piazzetta Guglia del Duomo (sul sagrato del Duomo)

DURATA: 2 ore circa



Per info e prenotazioni Cell/WhatsApp +393519858300 oppure Email staiinmanoallarte@gmail.com specificando nominativo, numero di persone ed un recapito telefonico.