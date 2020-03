Passeggiata al centro storico sulle orme delle “Donne moderne”

Per la Festa delle Donne, l'associazione culturale Econote propone una passeggiata sulle orme delle “donne moderne”, moderne perché potremmo ritrovarle anche oggi per le strade della città. Donne di cui si calcheranno i passi e ascolteranno le parole.

Artemisia Gentileschi, Elena Gubitosi, Gae Aulenti, Matilde Serao, Elvira Notari. Registe, architette, musiciste, artiste, scrittrici che hanno contribuito ad accrescere il patrimonio culturale mondiale, e che sono in qualche modo legate alla nostra città.

Le tappe di questa passeggiata saranno luoghi come l’Accademia delle Belle Arti, piazza Bellini, il Conservatorio San Pietro a Majella, ma il nostro sguardo si amplierà anche a piazza Dante e a luoghi come il cinema Modernissimo. Un giorno di festa che si potrà utilizzare anche per conoscere un po’ di più queste figure così importanti e significative.

L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle 10.30 in piazza Bellini.

La prenotazione è obbligatoria a info@econote.it oppure 3936098130 anche whatsapp. La quota di partecipazione è 10 euro, L’evento sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti ed è per tutti.

L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli all’interno della rassegna "Marzo donna 2020 - Lo sguardo delle donne" 2020.

