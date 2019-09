Passeggiata al Centro Storico di Napoli con concerto e aperitivo

Vieni a vivere un'esperienza unica nei sotterranei di Napoli, partendo da Piazza Bellini scopriremo le antiche origini della città, ammireremo l'esterno del Conservatorio con la sua storia, proseguiremo per SpaccaNapoli con la storia del Monastero di Santa Chiara e la piazza del Gesù, fino al corpo di Napoli per giungere in un teatro sotterraneo nel cuore del centro storico, ascoltando musica classica napoletana con musicisti professionisti, tra chitarra, voce, mandolino, vi immergerete in un viaggio nella Napoli che era, e che ha reso la nostra tradizione musicale tra le prime al mondo. Verrete accolti da un aperitivo con letture che vi consentiranno di comprendere fino in fondo la storia della cultura musicale della città.



Appuntamento: ore 17.30 Piazza Bellini avanti le mura greche

Partenza: ore 18.00

Durata: circa 2 h

Costo: 15 euro adulti

8 euro bambini dagli 8 ai 14 anni



Il costo comprende una visita guidata accompagnati da una guida abilitata, concerto e buffet



In collaborazione con Underneath



Prenotazione: inviare un sms o un whatsapp al 3739042367 o al 3511995125 o una mail ad animadinapoli@hotmail.it indicando i nominativi dei partecipanti ed un recapito telefonico in caso di mail e verrete contattati per la conferma



Informazioni e prenotazioni:

Claudia 3739042367

Rita 3511995125



https://www.facebook.com/events/476600916238790/?ti=icl

animadinapoli@hotmail.it