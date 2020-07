Passeggiando fuori le mura: da Materdei alla Costagliola

Un sabato pomeriggio alla scoperta di due zone poco note di Napoli nate come borghi fuori le mura della città, molto interessanti dal punto di vista artistico ed urbanistico. Partiremo dal rione Materdei e dalle sue bellezza antiche e contemporanee, come l’antica guglia dell’Immacolata ed il Murales Partenope dell’argentino Bosoletti. La visita proseguirà poi attraverso l’antica Infrascata - oggi Salvator Rosa - al colle della Costagliola. In questa area gli insediamenti iniziarono nel XVII secolo e, data la salubrità della zona e la bellezza del panorama che si godeva dall'altura, si trattò soprattutto di palazzi nobiliari e monasteri. Ci soffermeremo sui vicoli ed i palazzi, spesso progettati ed abitati da importanti architetti, come nel caso di Palazzo Solimena e palazzo Terradilavoro, originariamente abitato dal suo progettista Giovan Giacomo di Conforto. La visita si concluderà nei pressi del Museo Archeologico Nazionale.



PROGRAMMA

18:15 Appuntamento presso la stazione metro di Materdei, vicino la piramide in vetro

20:00 Conclusione delle attività nei pressi del Museo Archeologico Nazionale



CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 – comprensiva di auricolari



N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.



