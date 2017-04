Pasquetta alle Terme di Agnano 2017

Cafè thermal, the day: 17 APRILE 2017 - PASQUETTA nel bacino termale più grande d'Italia AREA TERMALE Attività di Balneazione, massaggi, percorsi benessere, shiatsu, rilassamento energetico, solarium, piscine termali, vasche idromassaggio Trattamenti Cura del corpo, con identificazione di aree adiacenti la zona piscina.

Dalle 09,00 alle 17,00. - Dj set Lounge & Teatro in Pillole a cura di Stefania Russo (Danza - Teatro - Comicità), si esibiscono: • Il Modern Advisor Dance Project di Stefania Contocalakis (Filena Gentile, Ida Marino, Cristina Multari, Nicola Pennacchio) • Valerio Bruner, Francesca Romana Bergamo, Chiara Vitiello • Diego Sommaripa e Amedeo Ambrosino - After tea dalle 17,00 fino a notte fonda Dj set: Prota/Marengo, Nipkoss, Giosi Cipollaro, Massimo Annunziata, Dj Paulus, NiKa Del Barone

AREA FITNESS Dalle 9.00 alle 16.00 Area perfettamente attrezzata, in collaborazione con i network sportivi più seguiti. - Discipline: green volley, calcetto, yoga, pilates, zumba, capoeira luanda, jump, aerobica, fitboxe, real marines workout

AREA KIDS Dalle ore 9.00 alle 17.00 La prima oasi, in Campania, di didattica esperienziale dedicata ai bambini in un complesso termale a cura dell'Istituto Nazareth. Per bimbi di età compresa tra i 5 ed i 12 anni (prenotazione obbligatoria per bambini di età inferiore ai 5 anni) Laboratori di scienze, musica, manualità. Tanto sport con area Volley, basket, calcio, danza e grandi giochi.

AREA PIC NIC Green food, bio food, bio beverage, degustazione vini a cura dell'Associazione italiana sommelier, "apette" food, prato pic nic, centrifugati, frullati, spremute frutta e agrumi. Street food, pizza, grill, beverage di birre artigianali. Creazione di Cestini lunch predisposti per 2 persone da consumare nell'area Pic Nic. Tra i partners: Luciano Sorbillo, Bioitalia, Toast Street 1619, Tortora, Soul Burgers, la Sicilia di Serafino.

AREA CONCERTI La musica che non senti altrove, a cura di Spazio Intolab - Complesso Lanificio: - Bateria PegaOnda (20 sambisti con percussioni ) - Thisage - PeppOh & The BabeBand. - La Bestia Carenne - TheRivati.

Ingresso GRATUITO entro le ore 12:00. Info & prenotazioni whatsapp 3331668156, 3409515730.