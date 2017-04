Pasquetta al Key Beach con i Gemelli Diversi

Arrivano i Gemelli Diversi al Key Beach di Pozzuoli. Saranno ospiti al Key Beach lunedì di pasquetta il 17 aprile a partire dalle 10:, il Key Beach apre le porte al pubblico per vivere un lunedì in Albis all’insegna di musica, sano divertimento e tanto relax. I Gemelli Diversi si caratterizzano per la mescolanza di una matrice funk statunitense con la classica melodia italiana ma tuttavia, per molti critici ed appassionati di hip hop, i loro lavori si avvicinano al modello statunitense di rap.

Il format: Insunity si inizia dal mattino per finire al tramonto, un'intera giornata da trascorrere armoniosamente ma divertendosi alla grande. La mattina spazio al relax grazie all’ascolto di buona musica. A pranzo lo staff propone il ristorante della sala rinnovata con menu fisso ideato e preparato dallo chef di casa, ma anche il brunch con panini alla piastra e l'area food con insalate, primi piatti e sfizi vari.

Ad impreziosire la giornata sarà anche un prelibato street food, grazie alla presenza di diversi Ape Car sulla spiaggia, che regaleranno un tocco "scenico" alle pietanze. Per chi ama lo sport sono previsti due campi di beach volley e beach tennis. Il pomeriggio spazio alla musica ed al divertimento.