Paquetta a Capodimonte: brunch, arte e musica

Lunedi 17 Aprile, Aperipark con il patrocinio della III Municipalità presenta per la prima volta un brunch in un parco pubblico, dove si fonderanno arte e musica.

Una Pasquetta con 12 ore no stop (12>24h), pic-nic su prato e vari punti ristoro, arte e animazione.

From12:00 /Opening

- Andrew Faber

Live :

- Alma Sonida

- Fugama [Pazo Experience]

From18:00 /Dj set w

- GIANNI CUOMO

[Nonstop | Deeperfect | Material]

- NILL PAPA

[Habla Music | Skullbusted | Over rec]

- DAVE MASS

[Aperipark Crew]

- Ernesto Raccone

- Lello Marzano



Infoline 3382954332