"Gite al Mare" al Nabilah: Pasquetta con Capitan Capitone e Riva Starr

Un'esplosione di musica, colori, food, sport e divertimento al Nabilah con le "Gite al mare" per la Pasquetta di Drop, alla sua ottava edizione.

Lunedì 17 aprile dalle 10 a mezzanotte, l'evento avrà due momenti musicali.

BRUNCH:

dj Jrm +

Capitan Capitone & i Parenti della Sposa in concerto:

Daniele Sepe

Tommy De Paola

Paolo Forlini

Davide Afzal

Mario Insenga (Blue Stuff)

Maurizio Capone (Capone & BungtBangt)

Alessio Sollo (The collettivo)

Dario Sansone (Foja)

Gnut

Roberto Colella (La Maschera)

Alessandro Morlando (La Maschera)

Martina De Falco

Andrea Tartaglia (Tartaglia Aneuro)

Sara Sossia Squeglia

Gino Fastidio

Carmine D’Aniello ('O Rom)

Nelson

AFTERNOON:

Riva Starr, Cipolletta, Viscovo, Alaia & Gallo, Alex Colle

Performance artistica a cura di Mediaintegrati... sarete tutti coinvolti e travolti dal #FOTONE!

FOOD

BRACE - VEGAN - RISTO - FRITTURA - INSALATE - CASATIELLO-PASTIERA

In riva al mare, kayak pronti a partire per un giro al largo!

Corso di Pilates

Animazione per bambini.

INGRESSO FREE ENTRO LE 13

Dopo le 13: 10 €