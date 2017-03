Pasquetta al bene confiscato Selva Lacandona: gratuita, antistress ed ecologica

Torna anche quest'anno un evento molto atteso: la Pasquetta sul bene agricolo confiscato di Chiaiano.

Giunta alla sua quinta edizione, la Pasquetta al Fondo Rustico "Amato Lamberti" è ormai parte della tradizione popolare visto il grande successo di partecipazione ottenuto in tutte le sue precedenti edizioni.

Il Lunedì in Albis gratuito, antistress ed ecologico quest’anno sarà animato dai ragazzi ospiti della comunità alloggio "Gelsomina Verde" di Scampia. Sarà, inoltre, lanciata per l'occasione LA PRIMA "FESTA POPOLARE DELLA SEMINA DELLA CANAPA" .

Non mancheranno piatti di cucina tipica pasquale a prezzi popolari. In programma anche musica popolare, una mostra fotografica e i meravigliosi peschi in fiore della Selva. Il tutto inondato dalla Falanghina Selva Lacandona e Cella zero.

Inoltre, partecipando alla sottoscrizione di solo 1 euro a persona si potrà garantire ai detenuti in affidamento di tenere pulito l'ambiente e di organizzare la logistica.

Anche quest'anno gli organizzatori danno indicazione ai partecipanti di non utilizzare piatti e bicchieri di plastica, nel pieno rispetto del luogo e della natura. Sotto cauzione saranno consegnati bicchieri di vetro o plastica rigida (no monouso) a quanti vorranno.

