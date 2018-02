Pasqua e Pasquetta 2018 con pranzo e spettacolo al Vic' Street

Pasqua con Musica al Vic Street

Domenica 1 Aprile ore 13.00

"Un Americano a Napoli"



Evento speciale per turisti e non che vogliono passare una giornata in allegria tra musica balli e tamburini ....

In una Napoli del 700 In uno spettacolo che ti ruberà il cuore...



Menu Pasqua

€ 35.00

Cocktail di benvenuto

Antipasto

Casatiello mozzarella e prosciutto ricotta salata salame Napoli uova sode fave fresce

Primo

Manfredi al Ragù partenopeo con ricotta di bufala

Secondo

Salsicce e friarielli

Dolce

Pastiera

Vino acqua caffe e limoncello





Pasquetta con Musica al Vic Street

Domenica 1 Aprile ore 13.00

"Isso Essa e o Malament



Menu Pasquetta

€ 35.00

Cocktail di benvenuto

Antipasto

Casatiello tortino rustico salame uova sode pizza e copetto fritturina

Primo

Lasagna al Ragù

Secondo

Carne e patate

Dolce

Pastiera e uovo di cioccolato

Vino acqua caffe e limoncello



Info 081662423

Cell 3356215087

Cell 3387981020



singolo Menu

Pasqua € 35,00

Pasquetta € 30,00

DUE EVENT I PASQUA + PASQUETTA 50,00!!



NB PER TUTTI GLI INTERESSATI E PER CHE VIENE DA FUORI NAPOLI E' POSSIBILE PRENOTARE UNA VISTA GUIDATA PER LA CITTA' DI NAPOLI SOLO PER UN GRUPPO MINIMO DI 5 PARTECIPANTI AD UN COSTO OFFERTA 10,00 PER PERSONA

SOLO SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA INFO 081662423