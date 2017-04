Pasqua e Pasquetta 2017 al Museo Madre: mostre e visite didattiche

Un'occasione per i cittadini e turisti che vorranno trascorrere il weekend di Pasqua al MADRE di Napoli e scoprire insieme ad amici e parenti la mostra di Gian Maria Tosatti (Roma, 1980) che sintetizza i sette capitoli dell'imponente progetto Sette Stagioni dello Spirito, le sette monumentali installazioni che hanno permesso la riapertura di altrettanti edifici storici e monumentali, abbandonati o dismessi, di vari quartieri di Napoli. Ripercorrendo la traccia di Il Castello Interiore (1577) di Santa Teresa d’Avila il giovane artista, che ha risieduto a Napoli dal 2013 al 2016, ha intrecciato fra loro fonti letterarie e filosofiche, riferimenti storici e teologici, e ulteriori figure, pensieri e storie, per restituire un ritratto composito di Napoli come città dello spirito e dell'impegno civico. Proprio in occasione del weekend di Pasqua sarà possible percorrere questo progetto, e i suoi fondamenti artistici, intellettuali e spirituali, scoprendolo “dietro le quinte” e recuperandone una visione intima, che congiunge lo slancio mistico all'impulso etico, divenendo appunto il racconto di una intera città, Napoli, e dei suoi abitanti.

Al B-shop Café del museo (primo piano) sono in vendita i due volumi editi da Electa, Sette Stagioni dello Spirito e Sette Stagioni dello Spirito. Diario 2013 – 2016, a cura di Eugenio Viola.

Ingresso a pagamento nei giorni di sabato 15 e domenica 16 aprile, partecipazione gratuita alle visite, con prenotazione obbligatoria al numero 081 19313016 (dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00). Ingresso gratuito lunedì 17 aprile.



Pasqua 2017 al MADRE

Sabato 15, domenica 16 (ore 11:00 e ore 17:00) e lunedì 17 aprile 2017 (ore 11:00)

Diario di una mostra - visite didattiche in occasione dell'ultimo weekend di apertura della mostra di Gian Maria Tosatti Sette Stagioni dello Spirito

Lunedì 17 aprile 2017, ore 18:00 - visita alla mostra con il direttore del MADRE, Andrea Viliani

In occasione dell'ultimo weekend di apertura della mostra di Gian Maria Tosatti Sette Stagioni dello Spirito i Servizi Educativi del museo MADRE propongono Diario di una mostra, un programma di visite didattiche da sabato 15 a lunedì 17 aprile 2017, secondo il seguente calendario: