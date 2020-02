Pasqua e Pasquetta 2020 tra musica e buon cibo della tradizione al Vic' Street

Pasqua e Paquetta con "Un Americano a Napoli": musica alla Taverna Napoletana Vic Street

Domenica 12 Aprile ore 14.00 e Lunedi 13 Aprile ore 13,00

Un evento speciale per turisti e non che vogliono passare una giornata in allegria tra musica balli e tamburrelli ....nella Napoli Antica con uno spettacolo che ti ruberà il cuore.



Menu Pasqua

da

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 35.00

chiedi informazioni 081662423



Cocktail di benvenuto

Antipasto

Primo

Secondo

Dolce

Vino acqua caffe e limoncello