Pranzo di Pasqua e Pasquetta 2018 alla Tenuta Astroni

Tenuta Astroni, location ideale per qualsiasi evento a Napoli, immersa nel verde dei Campi Flegrei , a due passi dal Parco Nazionale degli Astroni, organizza il pranzo di Pasqua e Pasquetta 2018.

Lasciatevi deliziare dai menù pasquali proposti dall'ottima cucina della Tenuta Astroni :



Menu' Pranzo di Pasqua

MENU MARE



• Ostriche, carpaccio di salmone, carpaccio di pesce spada

• Julienne di seppie e polpo all'insalata su letto di verdure croccanti

• Scialatiello all'Amalfitana

• Filetto di Orata e Gamberoni con panure di mandorle

• Patata prezzemolata

• Dolce

• Bibite e Acqua minerale

• Vino Aglianico e Falanghina delle Cantine Astroni

• Caffè, amaro, grappe e limoncello



Prezzo a persona: 50 euro



MENU TERRA



• Timballo di Parmigiana farcito di ricotta di fuscella e salsa di pomodorino Sicilia

• Sformato di carciofi, speck e provola con salsa al formaggio

• Sedanini con zucchine, spek e noci

• Arrosto di Cube Roll nazionale con demi-glace di rosmarino e patate novelle

• Dolce

• Bibite e Acqua minerale

• Vino Aglianico e Falanghina delle Cantine Astroni

• Caffè, amaro, grappe e limoncello



Prezzo a persona: 42 euro



MENU BAMBINI



• Prosciutto e mozzarella

• Gnocchetti alla sorrentina

• Cotoletta di pollo e patatine

• Bibite e acqua



Prezzo: 35 euro (incluso di attrazioni: Sala playground e giro con cavallo pony)



E' obbligatoria la prenotazione con acconto. Per informazioni contattare il numero 081/ 7266156 oppure il 331/3104964



ATTRAZIONE PER BAMBINI

Per i bambini sarà allestita un’area coperta con gonfiabili ed avranno la possibilità di ricevere zucchero filato e pop-corn al momento.

Inoltre, i bambini faranno un giro su un piccolo pony accompagnati dal personale.

Ad allietare la giornata si alterneranno 2 gruppi musicali:



- GLI ARMONIKA, DUO FORMATO DA 2 CANTANTI: ANTONIO UCCIERO ED ERIKA CALI’

- RITMO GITANO: TRIO FORMATO DA GIANNI MIGLIACCIO (VOCE E CHITARRA) SANDRO SPALICE (TASTIERE) E DOMENICO SALIO (PERCUSSIONI)



Menu' Pranzo di Pasquetta

MENU MARE

• Ostriche, carpaccio di salmone, carpaccio di pesce spada

• Julienne di seppie e polpo all'insalata su letto di verdure croccanti

• Scialatiello all'Amalfitana

• Filetto di Orata e Gamberoni con panure di mandorle

• Patata prezzemolata

• Dolce

• Bibite e Acqua minerale

• Vino Aglianico e Falanghina delle Cantine Astroni

• Caffè, amaro, grappe e limoncello



Prezzo a persona: 50 euro



MENU TERRA



• Tagliere di salumi e formaggio , ricotta salata, mozzarella di bufala

• Gateau di patata con salsa al fomaggio

• Ravioli farciti di ricotta di bufala con salsa di pomodori, julienne di melanzane e basilico

• Bistecca di Scottona ai ferri con patate novelle

• Dolce

• Bibite e Acqua minerale

• Vino Aglianico e Falanghina delle Cantine Astroni

• Caffè, amaro, grappe e limoncello



Prezzo a persona: 42 euro



