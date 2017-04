Pasqua e Pasquetta 2017 al Romeo Hotel

Pasqua è la giusta occasione per sedersi a tavola con i propri amici e famigliari in un clima di festa e gioia. La scelta del menù è importante: accanto alle ricette pasquali che vedono come protagonisti l'uovo e l'agnello, accompagnati da verdura e frutta tipicamente primaverili, è permesso osare con piatti originali e "alternativi".

Il Romeo hotel, il cinque stelle di design affacciato sul golfo di Napoli, interpreta alla perfezione questa tendenza grazie a proposte ad hoc studiate per condurre i commensali in un tour gastronomico pasquale all'insegna di una tavola sempre più sfiziosa.

"Pasqua con chi vuoi" dice il proverbio, ma è impossibile lasciarsi sfuggire l'occasione di trascorrere un momento conviviale unico scegliendo tra i piatti del ristorante Il Comandante del Romeo hotel che, in occasione delle festività pasquali - domenica e lunedì - firma un menu assolutamente unico e tradizionale…ma non troppo. Tra chicche gourmet e un heritage culinario da rispettare, lo chef Salvatore Bianco rilegge la tradizione all'insegna della sofisticatezza per un bouquet di sapori e profumi che non lascerà indifferenti.

Domenica 16 aprile lo spettacolare ristorante che domina la città sarà la cornice ideale in cui degustare un pranzo pasquale ispirato al Bistrot del piano inferiore con entrée in cui la ricotta salata dialoga con la pancetta e le fave e dove l'uovo cotto a bassa temperatura è impreziosito da un delicato purea di pecorino e piselli. La cucina partenopea firma i tradizionali cannelloni di ricotta, pomodori secchi e pancetta con pesto di rucola mentre il secondo piatto è all'insegna del filetto di maiale con crema di carciofi e patate novelle; per chiudere una delicata bavarese alla nocciola.

Il giorno successivo, il lunedì di Pasquetta, sarà il momento più indicato per sperimentare i piatti tipici della giornata caratterizzati da un twist inedito: così, dopo la selezione di salumi e formaggi, un tubettone di grano duro servito con piselli, pancetta e maionese d'uovo incanterà i palati con il suo gusto autentico e originale. A seguire il più classico agnello accompagnato da patate e fave e, last but not least, la pastierina con gelato di vaniglia e arancia.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI Romeo hotel Via Cristoforo Colombo, 45 - Napoli Tel +39 081 6041580 - reservations@romeohotel.it