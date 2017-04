Ischia, week end di Pasqua ai Giardini La Mortella: omaggio a William Walton

La stagione concertistica di musica da camera della Fondazione William Walton incontra il weekend pasquale. Sabato 15 e domenica 16 aprile verrà rappresentata nella Recital Hall dei Giardini l’opera buffa di William Walton “The Bear”, composta nel 1965 proprio ad Ischia nel suo studio di villa La Mortella e sicuramente una delle opere più conosciute del grande musicista inglese.

Interpreti di questa famosa “Stravaganza in un Atto”, come il compositore stesso denominò questo lavoro, saranno gli studenti gallesi di Canto e Pianoforte del Royal Welsh College of Music and Art di Cardiff, che da diversi anni prendono parte alla lunga stagione concertistica della Fondazione Walton.

Il Royal Welsh College è una delle Scuole Superiori di musica più importanti del Regno Unito, che può vantare il Patronato del Principe Carlo, istituzione sempre molto cara a Lady Walton che ne era anche uno dei Soci sostenitori. Il College annovera tra i suoi studenti, provenienti da numerosi paesi del mondo oltre che dal Regno Unito, molti vincitori di Premi nazionali ed internazionali per vari strumenti.

"The Bear", l'Orso, "stravaganza" in un atto, fu rappresentato per la prima volta nel 1967 al Festival di Aldeburgh; il libretto è tratto da una delle principali opere teatrali dello scrittore russo Anton Cechov e prevede solo tre personaggi, una giovane vedova, un ricco possidente ed un vecchio servitore che saranno impersonati dai musicisti del Royal Welsh College.

Un appuntamento con la grande musica quello proposto dai Giardini la Mortella che va ad arricchire l’offerta cultura dell’Isola d’Ischia in questo lungo week end pasquale.

Tutte le info su www.lamortella.org