Party Polinesiano: al via il ciclo "Notti d'Oriente e le danze dal Mondo"

Si apre la stagione 2017/2018 per la serie ogni giovedì appuntamento con le notti D'Oriente e le danze dal Mondo

Per il ciclo Mille e una danza



Giovedì 12 Ottobre ore 21,00

una racconto dalla Polinesia

danza Polinesiana Stile Rapa Nui con Dalia Deya gruppo Moon



Giovedi 12 Ottobre 2017 ore 21.00 (non piu tardi )

serata tra incensi e magia evento d'apertura con:

"I racconti di Sherazade"

Vieni, siedi qui accanto a me sherazade... e narrarmi ancora una delle tue incredibili storie .... parlami di terre sconosciute, di luoghi vicini o lontani di esseri senza tempo e di amori senza fine, raccontami di riti magici ...di vite mai vissute e di musiche sussurrate, vieni Sherazade siedi accanto al fuoco e lasciami viaggiare con la fantasia attraverso le fiamme che scoppiettano in un della tante mille e una notte ...."



così si da inizio alle serate Danze dal Mondo ...Vultur vecchio e stanco e cieco sovrano si Aduma chide alla giovane Nipote di leggere per lui le favole delle mille e una notte Ma Soel (nipote di Vultur ) giovane viaggiatrice ama raccontare proprio come la Sherazade del libro ed inventa storie nuove parla di mondi mai conosciuti e di terre lontane