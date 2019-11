Party del Sorriso, a Villa Domi serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate

Dopo il successo delle scorse due edizioni precedenti, ritorna il “Party del Sorriso” serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate. Si svolgerà Venerdi 15 Novembre a partire dalle ore 20 :00 nell’incantevole e splendida Villa Domi, dimora storica e posto magico per i grandi eventi sito in Via Salita Scudiello 19/A Napoli, la manifestazione ideata e curata dall’artista poliedrico Angelo Iannelli conosciuto come l’ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale, organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con Villa Domi Eventi del patron Domenico Contessa.

Giudicato da esperti e critici, tra i party più emozionanti a livello nazionale. Durante la serata sarà consegnato il prestigioso Premio "Cuore D’oro",a riceverlo il noto cantante Franco Ricciardi e il Direttore Generale Asl Na1 Ciro Verdoliva per il loro impegno nel sociale.

La serata ricca di emozioni, caratterizzata da: Moda, Arte, Musica, Balli, Degustazioni e tanta solidarietà , rivivendo le emozioni degli ultimi eventi recenti, vale a dire il Premio “Ambasciatore del Sorriso” e il Festival “Le Voci di Napoli”. Alla serata sono stati invitati tantissime personalità e diverse sindaci del territorio. Lo spettacolo sarà aperto dal trombettista Antonio Franzese “Tony Trumbet” Seguito dal noto maestro sassofonista Rocco Di Maiolo che introdurrà le sfilate delle modelle dell’Accademia Maria Mauro e Paprika Abbigliamento e Intimo, per finire con gli abiti da Sposa di Nunzia Di Bernardo.

Protagonisti della serata saranno gli “Amici di Pulcinella", ragazzi meno fortunati che si esibiranno mostrando tutta la loro bravura. Seguirà l’esibizione dei ballerini: Salvatore Ciccone e Giada Barbara, in villa l’atmosfera diventerà magica con i giochi di luci di Aigul Duisheeva, glorificata con il tango argentino con i campioni tangheri Antonella Devastato e Francesco Menichini e ancora il cantautore Marco Fasano che proporrà il suo ultimo brano. In tantissimi hanno confermato la presenza e la vicinanza all’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli per questo evento di forte aggregazione sociale, per il cabaret saranno presenti: Angelo Di Gennaro, Enzo Fischietti, Alan De Luca, Nando Varriale, Salvatore Gisonna, Clemente De Stefano, Enzo Nicolò e Massimiliano Cimino.

I cantanti: Ida Rendano, Lucia Cassini, Antonio Buonomo, Antoine, Lino Blandizzi Francesca Maresca, Giuseppe Gambi, Ludo Brusco, Rosa Chiodo, Gennaro De Crescenzo, Mario Conte , Michele Selillo, Ciro Marra, Peppino di Bernardo, Marianna Nappo, Miriam Rigione, Marika Cecere, Luca Sorrento, Teresa Moccia, Maria Rosaria Cenni.

Gli Attori: Gigi Savoia, Giovanni Caso, Antonio Ciccone, Umberto del Prete, Diego Macario, Nando Morra Tante le eccellenze che hanno confermato la partecipazione al grande evento: On. Sindaco di Camposano Barbato Francesco, Sindaco di Scisciano Eduardo Serpico, Sindaco di S.Anastasia Lello Abete, Francesco Lettieri Presidente Telethon Campania, campione paraolimpico Francesco Iannelli, Antonella Leardi, Annabella Prisco, Lorenzo Crea, Daniela Sabella, Bruno Lanza, Silvana Gizzi, Paulino Arcanjo, Miss Europa Anna Semenkova, Roberto Minini, Natascia Ummaro, Angelo Pisani, Eduardo Angeloni, Piero Del Prete, Rosario Scotti Di Carlo,Magda Mancuso.

I giornalisti: Mimmo Falco, Mario Orlando, Gianfranco Bellissimo, Valentina Capuano, Maria Parente, Livio Varriale, Gianni Vigoroso, Nello Fontanella, Barbara Ciarcia, Franco Buononato, Teresa Lucianelli, Gabriella Bellini, Giuliana Covella, Assanti Vincenz , alla consolle DJ Sasà Giglio, non mancheranno esibizioni a sorprese al Friends Angelo Iannelli. Il tutto si concluderà con la tammurriata Vesuvius con ospite d’eccezione il maestro Romeo Barbaro e le sua tammorra.

La serata sarà glorificata dai "Percorsi D’arte in Tour” in mostra gli artisti: Nadia Basso, Lorenzo Di Marino, Francesco Sellone, Simona Giglio, Francesco Festa, Giovanni Cardiero, Antonio Lanzetta, Maurizio Fontanella.

La serata prevede l’aperitivo e vari degusteazioni di Villa Domi eventi, assaggi di mozzarella Latteria Sorrentina, la pasta filo di bronzo di Gemme del Vesuvio, condita con i pelati ‘O Sol’e Napul’e la pizza del maestro Luciano Sorbillo, la birra artigianale del Birrificio Borbonico di Saviano i biscotti di Pezzullo Francesco, assaggi di marmellate dell’azienda agricola Perna, i prodotti genuini di Accussi’ Sapurite di Ciccone Ciro, il Caffe’ D’angelo, Terre Pompeiane con i liquori di crema Baba Re’, i biscotti a limone Cristino, la cioccolata di Todisco, le specialità i cuori di sfogliatelle dell’imprenditore Antonio Ferrieri, i confetti Rastriello, per la bellezza femminile, il centro Nausicaa di Rossella Giaquinto, Art coiffeur di Claudio De Martino, per gli addobbi floreali Armando Fiori.

La manifestazione sarà ripresa dai più importanti mass media regionali. Hanno confermato la loro presenza: Julie Italia, Tele Blu, Otto Channel Tv, Capri Eventi, Telecapri, Positano News, la Provincia online, Bassa Irpinia News, DG Photo Art, “DIVI E DIVI”, Magda Eventi, TLA, Qui Campi Flegrei, redazione la Notteonline, Redazione Street News.

Tantissimi i fotografri confermati gli Ufficiali e storici del Party Umberto Raia, Alessandro Perrotta, Maurek Poggiante, Allessandro Gatto, Gino La Gatta e ancora Pino Attanasio, Bruno Fontanarosa, Pippo Capri, Mauro Cielo, Maria Villani, Giuseppe De Caro, Vincenzo Burrone, Studio Pio Angillotti tanti sono anche gli ospiti istituzionale e vip a sorpresa, con l’obbiettivo di donare un sorriso per i meno fortunati.

La kermesse sarà condotta da Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella con la miss Angela Etiope