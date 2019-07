Sport e solidarietà: Partita Sociale a Mugnano

MUGNANO - Sport e solidarietà, tutto pronto per la Partita Sociale di questa sera. L'appuntamento è alle 19 e 30 nello stadio Vallefuoco di via Di Vittorio. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dalla Nuova Mugnano e dalla CSM, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione di un'area agility dog in villa Rodari. A sfidarsi sul campo gli attivisti delle due associazioni e i politici della città. La serata continuerà poi in villa Rodari con una degustazione di prodotti tipici e musica dal vivo.

"Ringrazio gli organizzatori della manifestazione per aver coniugato lo sport e il sociale - spiega l'assessore al ramo Rita Esposito - Come Amministrazione abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per i nostri amici a quattro zampe, infatti avevamo già stanziato in bilancio i soldi per attrezzare alcune aree verdi. Proprio per questo siamo stati più che contenti a collaborare per organizzare il tutto". A battere il calcio di inizio il sindaco Luigi Sarnataro: "Una serata dedicata allo sport e all'aggregazione per dotare una delle nostre ville comunali di percorsi ad ostacoli per far giocare i nostri cani. Negli ultimi anni abbiamo puntato sull'apertura e riqualificazione delle aree verdi presenti sul nostro territorio, rendendole fruibili a tutti. Quest'iniziativa rientra nel percorso di miglioramento degli spazi comuni che abbiamo già avviato e finanziato. Mi auguro una partecipazione numerosa da parte dei nostri concittadini".