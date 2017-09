"Partenorapsody" a San Domenico Maggiore

Nell’ambito della manifestazione Estate a Napoli 2017

“LE SPALLE DI TOTO’”

il 12 settembre 2017 - h. 21, a San Domenico Maggiore,

NA≥DOP - Napolidaorainpoi e ConsorzioMusicManagement

presentano

“PARTENORAPSODY”

con

Piero Gallo, Rete co Mar,

Marco Gesualdi e Open Heart feat. Simona Boo,

Max Carola & Gabriella Rinaldi alias #Innesto.



PARTENORAPSODY è un concerto assolutamente speciale che vede insieme RETE CO’ MAR, MARCO GESUALDI – OPEN HEART feat. SIMONA BOO, GABRIELLA RINALDI e MAX CAROLA alias #INNESTO e PIERO GALLO.

Personaggi con storie e background diversi, uniti in un percorso comune dove l’intreccio delle diverse peculiarità artistiche e stilistiche dei musicisti coinvolti favorisce la nascita di nuove forme musicali e scandisce il racconto di una città viva, che pur fra tante contraddizioni, conserva intatto fra le sue mille anime ed i suoi mille volti, uno spirito unico e inimitabile.

Ai brevi set individuali con brani originali di ciascun artista seguirà il finale del concerto con un medley di brani dove i musicisti si uniranno per reinterpretare alcuni classici contemporanei sulla scia di un lavoro di ricerca musicale già da tempo iniziata attraverso il progetto di Napolidaorainpoi.



La direzione artistica è di Gabriella Rinaldi per NAPOLIDAORAINPOI in collaborazione con il CONSORZIO MUSIC MANAGEMENT.



PARTENORAPSODY gode del patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Napoli nell’ambito delle manifestazioni legate a ESTATE A NAPOLI 2017 “ LE SPALLE DI TOTO’”.



Il concerto prevede un biglietto di ingresso di € 8.

prevendita su www.nadop.it/in tour

info e contatti : www.nadop.it ; info@nadop.it

FB @napolidop