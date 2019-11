Partenoplay, al PAN il Festival del gioco per tutti

Dal 22 al 24 novembre, tre giorni di gioco al PAN, Palazzo delle arti di Napoli con Partenoplay.

Partenoplay, il festival del gioco per tutti a Napoli è uno dei grandi eventi del progetto Una città per giocare promosso dall'Assessorato al Welfare - Comune di Napoli e gestito dalla cooperativa sociale progetto uomo onlus e dallo staff del Ludobus Artingioco.

Tante le associazioni di gioco, appassionati, autori e soprattutto giocatori insieme per la divulgazione e promozione del gioco sano, il gioco per tutti, in tutti i luoghi e a tutte le età.

L'evento e le attività sono gratuite, ma è necessario prenotare la partecipazione alle iniziative.

Per info :

Una città per giocare 3205776789 o Info@unacittapergiocare.it

Tutto il programma è disponibile a questo link: http://www.unacittapergiocare.it/2019/10/22/partenoplay-programma-2/