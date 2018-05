Dibattito ai Baretti di Chiaia per la settimana "Partenope Dona"

I baretti del quartiere di Chiaia - 66, Spritz, H2NO, Cantine Sociali, Piano Terra, Wild, Chandelier e Jazzy Bar - sosterranno la II edizione della settimana Partenope Dona, una kermesse di eventi dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sul tema della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule.

Promotori dell’iniziativa il Centro Regionale Trapianti, l’Associazione AIDO Napoli, la Regione Campania e il Comune di Napoli – Municipalità 5, che con il contributo delle Associazioni del settore AITF, ANED, ATOM, ANERC, Naposole e con il patrocinio delle Aziende Ospedaliere Cardarelli, Dei Colli, Santobono, Federico II, Seconda Università, ASL NA 1, Ordine Dei Medici e degli Avvocati, hanno organizzato una settimana ricca di attività che coinvolgeranno gli operatori sanitari, i cittadini, le Istituzioni, le associazioni e numerose realtà locali.

Il gruppo dei baretti di Chiaia ha deciso di partecipare alla seconda edizione di Partenope Dona per dare il suo contributo a un’iniziativa di così alto rilievo. Utilizzando l’indubbio ruolo che questi locali hanno come aggregatori sociali per veicolare un messaggio tanto importante finalizzato a sensibilizzare le coscienze dei cittadini. Perché donare è un gesto nobile e solidale fondamentale per salvare vite.

I baretti ospiteranno giovedì 10 maggio alle ore 19.00 nella sala superiore de Il 66 - via Bisignano n. 58 - un dibattito con il professor Walter Santaniello e il professor Giovanni Di Costanzo del Centro Trapianti Fegato e dell’Ospedale Cardarelli.

Il programma dettagliato della manifestazione sarà presentato durante la Cerimonia Inaugurale che si terrà il 7 maggio 2018 alle ore 11.00, a Napoli al CASTEL SANT’ELMO-MUSEO DEL ‘900 (via Tito Angelini, 22) a cui parteciperanno i rappresentanti delle Istituzioni promotrici, Regione Campania, Comune di Napoli, V^ Municipalità e della Curia locale. Saranno presenti anche alcuni membri del gruppo “Baretti di Chiaia” che hanno aderito all’iniziativa.