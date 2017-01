"Parole Dipinte": mostra d'arte contemporanea di Gilda Luongo

Si svolgerà Giovedì 19 Gennaio alle ore 18 presso il centro PA°VE sito in Palazzo VENEZIA a Napoli in via Benedetto Croce 19 il VERNISSAGE della Mostra d'arte contemporanea di Gilda Luongo "Parole dipinte".

Ha scritto di Lei la studiosa di mistica ebraica Maria Rosaria Fazio "Quadri che fanno spiccare il volo alla dimensione "oltre il visibile",tutto immerso in una visione che fa aspirare a contemplare il mistero ,qualcosa di alchemico,qualcosa che diventa un oltre il segno ,un senza fine :tutto diventa percorso dello sguardo,dello spirito,della visione:vedere,percepire ,sentire. Si percepisce,si vede i ascolta l'anima ;mente,creatività,cuore." La Professoressa di filosofia Immacolata Basile ha aggiunto "Gilda dice NO,No al non esprimersi mimetizzandosi dietro il vuoto del già detto ,cancella le parole con ombre e macchie di colore,traccia strisce rosse come linee sanguinanti e linee bianche come corde del bucato al quale è appeso il mondo."

La Mostra è aperta fino al 25 Gennaio 2017