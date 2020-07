Parmigiana Night, una notte tra Food e Solidarietà

Pizza con la parmigiana, parmigiana di baccalà, panino con hamburger e parmigiana, parmigiana di kebab e parmigiana al cioccolato tramandata nella cucina tradizionale campana come la mulignana c’o ddoce.

Sono alcuni dei piatti, non solo nella versione tradizionale ma anche nelle sue più diverse interpretazioni, che pizzerie, ristoranti, bracerie, pasticcerie e paninoteche di Acerra proporranno a cena, giovedì 23 luglio 2020, a partire dalle ore 20, in occasione della Parmigiana Night.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Food Acerra per celebrare uno dei capolavori della cucina napoletana, la parmigiana, il “piatto più buono dell’estate perché in questa stagione si raccoglie l’ortaggio migliore”, in collaborazione con il Museo di Pulcinella che sarà aperto per le visite guidate e il patrocinio del Comune.

“La crisi determinata dal Covid19 non ci ha divisi, ma uniti. La filiera gastronomica di Acerra ha reagito con coraggio e questo è il primo di tanti appuntamenti che abbiamo in programma”, dichiara Vincenzo Pannella, presidente dell’associazione.

In occasione dell’evento partirà anche un’azione di solidarietà con la consegna a domicilio della pizza a famiglie bisognose, rispettate dall’anonimato, individuate dai servizi sociali comunali.